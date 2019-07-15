Выборы в Раду: Верховный суд подтвердил решение ЦИК о регистрации Шария, скриншот видео

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Верховный суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.

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Такое решение Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску блогера Анатолия Шария и политической партии «Партия Шария» к Центральной избирательной комиссии.

Истцы просили признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 3 июля, которое сняло Шария с выборов, сообщает 15 июля «Судова влада».

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска и исходил из того, что основанием для отмены регистрации Шария кандидатом в депутаты стало письмо СБУ, в котором спецслужба сообщила, что кандидат 24 января 2012 года выехал из Украины и после этого на территорию государства не въезжал.

Верховный суд согласился с этим решением и отметил, что соответствие гражданина цензу оседлости является одним из условий его участия в выборах.

Судебная коллегия установила, что данные из письма СБУ и отсутствие других данных, подтверждающих проживание Шария в Украине, не подтверждают установленный ценз оседлости для участия в выборах. Истцы не предоставили ЦИК и суду доказательств, подтверждающих возвращение Шария в Украину.

Напомним, что в ближайшее воскресенье, 21 июля, в Украине состоятся досрочные выборы в парламент. В Раду будут выбирать депутатов по спискам политических партий, а также в одномандатных округах.