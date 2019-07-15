Вибори у Раду: Верховний суд підтвердив рішення ЦВК щодо реєстрації Шарія, скріншот відео

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Верховний суд визнав законним рішення ЦВК щодо скасування реєстрації Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати.

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Таке рішення Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду ухвалив у результаті перегляду в апеляційному порядку справи за позовом блогера Анатолія Шарія та політичної партії «Партія Шарія» до Центральної виборчої комісії.

Позивачі просили визнати протиправною та скасувати постанову ЦВК від 3 липня, яка зняла Шарія з виборів, повідомляє 15 липня «Судова влада».

Суд першої інстанції відмовив в задоволенні позову і виходив з того, що підставою для скасування реєстрації Шарія кандидатом у депутати став лист СБУ, в якому спецслужба повідомила, що кандидат 24 січня 2012 року виїхав з України і після цього на територію держави не в’їжджав.

Верховний суд погодився з цим рішенням і зазначив, що відповідність громадянина цензу осілості є однією з умов його участі у виборах.

Судова колегія встановила, що дані з листа СБУ і відсутність інших даних, які підтверджують проживання Шарія в Україні, не підтверджують встановленого цензу осілості для участі у виборах. Позивачі не надали ані ЦВК, ані суду доказів, що підтверджують повернення Шарія в Україну.

Нагадаємо, що найближчої неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до парламенту. До Ради обиратимуть депутатів за списками політичних партій, а також в одномандатних округах.