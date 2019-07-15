Зеленський прокоментував аварію свого кортежу. Фото: АП

https://racurs.ua/ua/n124326-zelenskyy-prokomentuvav-avariu-svogo-korteju.html

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував ДТП у Запорізькій області за участі його кортежу.

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За словами Зеленського, якщо працівники УДО порушили правила дорожнього руху і будуть визнані винними судом, то їх притягнуть до відповідальності. Президент наголосив, що такі інциденти є неприпустимими. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Зеленський зазначив, що наразі президент є таким самим учасником дорожнього руху, як і всі, а дорогами України кортеж пересувається у складі двох авто. Окрім президентського авто, є ще автомобіль охорони та іноді автомобіль із супроводжуючими особами.

Президент наголосив, що усі ці автомобілі стоять у заторах та зупиняються на світлофорах без «мигалок».

Також Зеленський прокоментував затор на Позняках 11 липня. Тоді до Києва з візитом прибула прем'єр-міністр Молдови Майя Санду. За протоколами та міжнародними зобов’язаннями України, команда президента була вимушена тимчасово обмежити рух за маршрутом Санду.

Зеленський зазначив, що справді зараз носить жовті браслети, які у мережі назвали «клубними». За словами президента, на браслетах прізвища полонених моряків і він буде носити їх, поки хлопці не повернуться додому.

Як раніше повідомлялося, у Запорізькій області мікроавтобус Volkswagen Transporter з президентського кортежу потрапив у аварію з двома автомобілями, які рухалися у попутному напрямку.