Парламентские выборы: ЦИК обязал поставить штампы о выбывании кандидатов. Фото: Народна Правда

https://racurs.ua/n124330-parlamentskie-vybory-cik-obyazal-postavit-shtampy-o-vybyvanii-kandidatov.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия обязала своих представителей проставить штамп «Выбыл» на сведениях относительно кандидатов в нардепы, чья регистрация была отменена. Таким образом ЦИК хочет избежать перепечатки бюллетеней.

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Обязательства коснулось ряда мажоритарных округов. Соответствующее постановление было принято сегодня. Об этом Центризбирком сообщил на своей странице в Facebook.

Необычный штамп проставят горизонтально. Его оттиск будет охватывать пустой квадрат, фамилию, инициалы и другие сведения о кандидате с отмененной регистрацией. В ЦИК отметили, что оттиск не должен никоим образом охватывать информацию о другом кандидате.

Отметим, что 11 июня ЦИК отменил регистрацию кандидата в парламент от партии «Слуга народа» Александру Куницкого из-за превышения разрешенного срока пребывания за границей.

Как ранее сообщалось, скандальных кандидатов в нардепы бывшего главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и пророссийского видеоблоггера Анатолия Шария сняли с выборов после получения необходимых документов от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.