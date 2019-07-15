Головні новини 15 липня: кортеж Зеленського потрапив у ДТП, а РФ готова на обмін моряків. Фото: Апостроф

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Автомобіль з кортежу президента Володимира Зеленського потрапив в аварію під час повернення з відрядження до Києва. Крім мікроавтобуса Volkswagen Transporter в неї потрапили ще два автомобілі, які рухалися в попутному напрямку. Автомобіля президента України серед машин, що потрапили в ДТП, не виявилося. В результаті події ніхто не постраждав.

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Міністерство закордонних справ РФ обговорює з Україною можливість обміну 24-х українських військовополонених моряків, затриманих в районі Керченської протоки. Заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін розповів, що з цього питання ведеться активна дискусія, однак про можливі зрушення в цьому питанні ділитися він відмовився.

У Луцьку сталося масове отруєння в піцерії «Фелічіта». В результаті госпіталізували 10 осіб, які зараз перебувають під наглядом лікарів. У всіх госпіталізованих діагностували «гострий гастроентероколіт». Медики проводять комплекс протиепідемічних заходів.

У Києві сталася масштабна ДТП, в результаті якої загинули щонайменше троє осіб і ще близько 20 постраждали. Трагічний інцидент стався близько 5.50 на трасі Київ — Чоп в напрямку столиці, в районі Гурівщини. За попередніми даними, зіткнулися маршрутний мікроавтобус Volkswagen LT і легковий автомобіль Ford Mondeo, який рухався в попутному напрямку.

Президент України Володимир Зеленський 15 липня змінив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Тепер в РНБО входять глава Офісу президента Андрій Богдан і його двоє заступників — Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка. Кандидатуру Пристайка Зеленський також висунув на пост міністра закордонних справ.