Найшвидший бомбардувальник РФ помітили над Балтійським морем. Фото: РИА "Новости"

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Ракурс

Три російських військових літаки помітили у небі над Фінською затокою та північною частиною Балтійського моря. Воєнно-повітряні сили Фінляндії підняли у небо свої винищувачі для ідентифікації чужих літаків.

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Повітряний простір країни російські літаки не порушили, однак серед зафіксованих літальних апаратів виявили найважчий бойовий літак у світі. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на фінських військових.

Для ідентифікації у повітря Фінляндія підняла винищувачі F/A-18 Hornet. Виявилось, що Росія направила до кордону Фінляндії літаки Ту-160, А-50 і Су-35.

Зазначимо, що Ту-160 являється надзвуковим стратегічним бомбардувальником-ракетоносцем з крилом змінної стріловидності. Ту-160 є найважчим бойовим літаком у світі та найшвидшим бомбардувальником на озброєнні Росії.

Су-35 являється багатоцільовим надманевреним винищувачем покоління 4++. А-50 — це літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, який створили на базі військово-транспортного літака Іл-76.

Як відомо, наприкінці лютого російський винищувач СУ-27 був перехоплений шведською розвідкою над Балтикою. У травні також над морем для перехоплення російських літаків у небо піднімали угорські та британські винищувачі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», російський корабель вчинив провокацію під час військових навчань SeaBreezeу Чорному морі.