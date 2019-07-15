Самый быстрый бомбардировщик РФ заметили над Балтийским морем. Фото: РИА "Новости"

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Ракурс

Три российских военных самолета заметили в небе над Финским заливом и северной частью Балтийского моря. Военно-воздушные силы Финляндии подняли в небо свои истребители для идентификации чужих самолетов.

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Воздушное пространство страны российские самолеты не нарушали, однако среди зафиксированных летательных аппаратов обнаружили самый тяжелый боевой самолет в мире. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на финских военных.

Для идентификации в воздух Финляндия подняла истребители F / A-18 Hornet. Оказалось, что Россия направила к границе Финляндии самолеты Ту-160, А-50 и Су-35.

Отметим, что Ту-160 является сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем с крылом изменяемой стреловидности. Ту-160 является самым тяжелым боевым самолетом в мире и самым быстрым бомбардировщиком на вооружении России.

Су-35 является многоцелевым сверхманевренным истребителем поколения 4 ++. А-50 — это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, который создали на базе военно-транспортного самолета Ил-76.

Как известно, в конце февраля российский истребитель Су-27 был перехвачен шведской разведкой над Балтикой. В мае также над морем для перехвата российских самолетов в небо поднимали венгерские и британские истребители.

Как ранее сообщал «Ракурс», российский корабль совершил провокацию во время военных учений Sea Breeze в Черном море.