Главные новости 15 июля: кортеж Зеленского попал в ДТП, а РФ готова на обмен моряков. Фото: Апостроф

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Автомобиль из кортежа президента Владимира Зеленского попал в аварию во время возвращения из командировки в Киев. Кроме микроавтобуса Volkswagen Transporter в нее попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении. Автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не оказалось. В результате происшествия никто не пострадал.

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Министерство иностранных дел РФ обсуждает с Украиной возможность обмена 24-х украинских военнопленных моряков, задержанных в районе Керченского пролива. Заместитель главы МИД России Григорий Карасин рассказал, что по этому вопросу ведется активная дискуссия, однако о возможных подвижках в этом вопросе делиться он отказался.

В Луцке произошло массовое отравление в пиццерии «Феличита». В результате госпитализировали 10 человек, которые сейчас находятся под наблюдением врачей. У всех госпитализированных диагностировали «острый гастроэнтероколит». Медики проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере три человека и еще около 20 пострадавших. Трагический инцидент произошел около 5.50 на трассе Киев — Чоп в направлении столицы, в районе Гуровщины. По предварительным данным, столкнулись маршрутный микроавтобус Volkswagen LT и легковой автомобиль Ford Mondeo, который двигался в попутном направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Теперь в СНБО входят глава Офиса президента Андрей Богдан и его двое заместителей — Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка. Кандидатуру Пристайко Зеленский также выдвинул на пост министра иностранных дел.