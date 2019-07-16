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Досрочные местные выборы: у Зеленского обсудили вероятную дату. Фото: LIGA.net

Досрочные местные выборы: у Зеленского обсудили вероятную дату (ВИДЕО)

16 июл 2019, 08:17
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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность проведения досрочных выборов в местные органы самоуправления. Представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что выборы могут пройти следующей осенью или раньше. Сейчас рассматривают несколько вариантов.

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Стефенчук отметил, что президент и его команда хотят изменить саму систему власти. В основе изменений перезапуск системы отношений власть-человек. Об этом Стефанчук рассказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Стефанчук подчеркнул, что Зеленский шел на выборы с пониманием, что его не интересует исключительно замена лиц в системе власти, и отметил, что свежий огурец в бочке с прокисшими огурцами также станет кислым.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, если бы досрочные выборы в парламент состоялись на этой неделе, то в Раду прошли бы: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа -За жизнь», «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Как ранее сообщалось, Центризбирком обязал местных представителей проставить штамп «Выбыл» в бюллетенях относительно тех кандидатов, чья регистрация была отменена.

Источник: Ракурс


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