Ремонт «Північного потоку»: через українську ГТС збільшили потік транзиту до ЄС на 25%. Фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n124405-remont-pivnichnogo-potoku-cherez-ukrayinsku-gts-zbilshyly-potik-tranzytu-do-ies-na-25.html

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Російський «Північний потік» закрили на ремонт на два тижні. Обидві нитки газопроводу не будуть працювати до кінця липня.

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В результаті обсяг транзиту газу до Європейського союзу через українську газотранспортну систему збільшився на 25% (60 млн куб. м/добу). У НАК «Нафтогаз України» заявили, що обхідні маршрути не мають необхідної потужності та гнучкості, які має українська ГТС. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Facebook.

У «Нафтогазі» наголосили, що ця ситуація може стати приводом зважити надійність вже існуючої української інфраструктури та розумність інвестицій у складний та дорогий у ремонті «Північний потік». Станом на сьогодні, заявка на транзит становить 300,2 млн куб. м/добу, що завантажує словацький напрямок на 99%.

Україна також має вільні потужності для додаткового перекачування газу до ЄС в розмірі обсягу «Північного потоку-2» та умовного «Північного потоку-3» разом взятих.

Однієї з вагомих переваг української ГТС є чітка розгалуженість, яка дозволяє перекривати та ремонтувати певні ділянки без зупинки усього транзиту.

Як раніше повідомлялося, суд Великої Британії «заморозив» дивіденди Nord Stream «Газпрому» в межах позову «Нафтогазу».