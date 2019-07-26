Дело «Хизб ут-Тахрир»: трех фигурантов оккупанты поместили в психбольницу

Оккупанты продолжают преследовать жителей оккупированного Крыма, фото: Infox

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Ракурс

Трех фигурантов «дела «Хизб ут-Тахрир» российские оккупанты помести в психбольницу.

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Все они относятся к так называемой красногвардейской группе. Об этом сообщает издание «Крим.Реалии» со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

Семедляев отметил, что речь идет о его подзащитном Арсене Абхаирове, а также Рустеме Емирусеинове и Ескандере Абдулганиеве.

По словам Семедляева, такие действия оккупантов являются средством психологического давления на задержанных, поскольку они отказываются сотрудничать со следствием, не считают себя террористами и не признают преступления, которое оккупанты им инкриминируют.

По словам Семедляева, его подзащитный чувствует себя хорошо, однако отмечает, что «помещение в психиатрическую больницу его унижает».

В российском ФСБ пока эту ситуацию не комментируют.

«Хизб ут-Тахрир» — международная исламская политическая партия, которая признана в России террористической в 2003 году и запрещена. С тех пор российские власти начали преследовать ее членов и привлекать к уголовной ответственности. После захвата Крыма и эта практика распространилась и на оккупированный полуостров.

Напомним, в июне по «делу «Хизб ут-Тахрир» пятерых жителей оккупированного Крыма, входивших в так называемую «симферопольскую группу», оккупанты приговорили к длительным срокам заключения в колонии строгого режима.