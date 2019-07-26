Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты продолжают преследовать жителей оккупированного Крыма, фото: Infox

Дело «Хизб ут-Тахрир»: трех фигурантов оккупанты поместили в психбольницу

26 июл 2019, 16:39
999

Трех фигурантов «дела «Хизб ут-Тахрир» российские оккупанты помести в психбольницу.

Loading...

Все они относятся к так называемой красногвардейской группе. Об этом сообщает издание «Крим.Реалии» со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

Семедляев отметил, что речь идет о его подзащитном Арсене Абхаирове, а также Рустеме Емирусеинове и Ескандере Абдулганиеве.

По словам Семедляева, такие действия оккупантов являются средством психологического давления на задержанных, поскольку они отказываются сотрудничать со следствием, не считают себя террористами и не признают преступления, которое оккупанты им инкриминируют.

По словам Семедляева, его подзащитный чувствует себя хорошо, однако отмечает, что «помещение в психиатрическую больницу его унижает».

В российском ФСБ пока эту ситуацию не комментируют.

«Хизб ут-Тахрир» — международная исламская политическая партия, которая признана в России террористической в 2003 году и запрещена. С тех пор российские власти начали преследовать ее членов и привлекать к уголовной ответственности. После захвата Крыма и эта практика распространилась и на оккупированный полуостров.

Напомним, в июне по «делу «Хизб ут-Тахрир» пятерых жителей оккупированного Крыма, входивших в так называемую «симферопольскую группу», оккупанты приговорили к длительным срокам заключения в колонии строгого режима.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Газовая схема: мать Онищенко задержали в «Борисполе» через три года розыска (ФОТО)

Мать беглого нардепа Александра Онищенко Инесса Кадырову задержали в аэропорту «Борисполь». Вероятную участницу преступной схемы по хищению газа разыскивали с августа 2016

Новости Украины
17:15

Бракованные бронежилеты для армии: Луценко обвиняют в незаконном вмешательстве в расследование (ВИДЕО)

Генерального прокурора Юрия Луценко обвиняют в незаконном вмешательстве в расследование дела о закупке бракованных бронежилетов в оборонном комплексе

Новости Украины
14:28
Новости партнеров
Загрузка...