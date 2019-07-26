Справа «Хізб ут-Тахрір»: трьох фігурантів окупанти помістили до психлікарні

Окупанти продовжують переслідувати жителів окупованого Криму, фото: Infox

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Ракурс

Трьох фігурантів «справи «Хізб ут-Тахрір» російські окупанти помісти до психлікарні.

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Усі вони належать до так званої красногвардійської групи. Про це повідомляє видання «Крим.Реалії» з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.

Семедляєв зазначив, що йдеться про його підзахисного Арсена Абхаїрова, а також Рустема Емірусеїнова й Ескандера Абдулганієва.

За словами Семедляєва, такі дії окупантів є засобом психологічного тиску на затриманих, оскільки вони відмовляються співпрацювати зі слідством, не вважають себе терористами і не визнають злочин, котрий окупанти їм інкримінують.

За словами Семедляєва, його підзахисний почуває себе добре, однак наголошує, що «розміщення в психіатричну лікарню його принижує".

У російському ФСБ наразі цю ситуацію не коментують.

«Хізб ут-Тахрір» — міжнародна ісламська політична партія, визнана в Росії терористичною у 2003 році й заборонена. З того часу російська влада почала переслідувати її членів та притягувати до кримінальної відповідальності. Після захоплення Криму та ця практика поширилася й на окупований півострів.

Нагадаємо, у червні у «справі «Хізб ут-Тахрір» п’ятьох жителів окупованого Криму, котрі входили до так званої «сімферопольської групи», окупанти засудили до тривалих термінів ув’язнення в колонії суворого режиму.