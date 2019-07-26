Як змінилась Рада: кількість нових нардепів становить 80%. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n124804-yak-zminylas-rada-kilkist-novyh-nardepiv-stanovyt-80.html

Ракурс

Новий склад Верховної Ради оновився на 80,4%. Таким чином 342 особи вперше стали народними депутатами.

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Найбільше «старих» депутатів до парламенту привели партії «Опозиційна платформа — За життя» та «Європейська солідарність». Від політичної сили «Батьківщина» із парламенту попереднього скликання до Верховної Ради потрапили 16 нардепів. Про це повідомляє громадянський рух «Опора», передає «Прямий».

Ще 32 діючих нардепи змогли переобратися до Верховної Ради за мажоритарними округами. Лідер парламентських виборів пропрезидентська партія «Слуга народу» та «Голос» Святослава Вакарчука у своєму складі нардепів 8-го скликання не мали.

Зазначимо, що в середньому склад нового парламенту буде молодшим за попередній на 7,4 року. Серед нових нардепів кількість осіб віком 21−45 років збільшилась приблизно на 26%.

Центрвиборчком завершив підрахунок голосів і стало відомо, як завершилися парламентські вибори. «Слугу народу» підтримали 43,16% виборців, «Опозиційна платформа — За життя» набрала 13,05%, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» — 8,18%, «Європейська солідарність» — 8,10%, а «Голос» — 5,82%.

Як раніше повідомляв «Ракурс», стало відомо, скільки депутатів матиме кожна партія.