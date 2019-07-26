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Гройсман розгляне звільнення Кличка на найближчому засіданні уряду. Фото: "Вголос"

Гройсман розгляне звільнення Кличка на найближчому засіданні уряду

26 лип 2019, 15:59
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв розглянути питання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на найближчому засіданні уряду.

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На думку Гройсмана, Кличко у будь-якому випадку має бути скласти свої повноваження перед новообраним президентом, як того вимагає Конституція України. Надалі лише стоїть питання про призначення нового голови столиці, і чи буде їм Кличко — залежить від рішення Зеленського. Про це Гройсман розповів в ефірі «Радіо НВ».

Гройсман додав, що призначення нового мера столиці — це виключно повноваження президента, і він не буде заважати йому призначати глав адміністрацій, як і не робив цього раніше.

Більше інформації прем'єр надати не може, так як про це з президентом він не говорив.

Нагадаємо, що у своєму зверненні до Кабінету міністрів президент Зеленський попросив звільнити з посади голови КМДА Віталія Кличка. В Офісі президента додали, що це прохання — лише формальність, яку вимагає чинне законодавство нашої країни.

Джерело: Ракурс


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Гройсман розгляне звільнення Кличка на найближчому засіданні уряду

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, питання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка буде розглянуто на найближчому засіданні уряду

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15:59
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