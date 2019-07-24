Кличка хоче звільнити Зеленський. Фото: "Тексти"

https://racurs.ua/ua/n124707-klychka-hoche-zvilnyty-zelenskyy.html

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Звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації просить президент Володимир Зеленський у зверненні до Кабінету міністрів України.

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Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в керівництві Офісу президента України.

Зазначається, що в Кабміні вже отримали і вивчають звернення президента про звільнення Кличка. Це підтвердив Василь Рябчук, прес-секретар прем'єр-міністра України.

В Офісі президента Зеленського пояснили, що звернення про звільнення Кличка є формальністю, бо за чинним законодавством після обрання нового президента всі голови місцевих адміністрацій мають бути звільненими.

Так, це правда, відповідно до закону України. Нагадаю, були подання на звільнення голів інших облдержадміністрацій також, — підтвердила прес-секретар президента Юлія Мендель.

Також в Офісі Зеленського повідомили, що на даний час не мають остаточного рішення про кандидатуру нового очільника КМДА в разі, якщо Кабмін звільнить Кличка з цієї посади. Не поспішають із цим рішенням тому, що призначення нового голови КМДА може відбутися не раніше кінця вересня 2019 року.

Нагадаємо, що в квітні 2019 року Служба безпеки України повідомляла про те, що посадовці Київської міської державної адміністрації налагодили механізм систематичного отримання хабарів від осіб з групою інвалідністю.