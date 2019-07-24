Кандидатуру нового очільника Івано-Франківської ОДА погодив уряд

Денис Шмигаль, фото: Денис Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n124706-kandydaturu-novogo-ochilnyka-ivano-frankivskoyi-oda-pogodyv-uryad.html

Ракурс

Уряд погодив призначення директора Бурштинської ГЕС Дениса Шмигаля на посаду очільника Івано-Франківської облдержадміністрації (ОДА).

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Про це після сьогоднішнього засідання Кабміну розповів журналістам представник президента в уряді Андрій Герус, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Бурштинську ГЕС Шмигаль очолив у січні минулого року.

До цього він у Львівській ОДА обіймав посади голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості, а також був заступником начальника Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області.

Про те, що Шмигаля призначать на посаду очільника Івано-Франківської ОДА, президент України Володимир Зеленський заявив 6 липня, під час представлення новопризначеного голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського. Раніше Зеленський у соцмережах запропонував жителям Львівщини обрати голову ОДА з поміж трьох кандидатур, серед яких був і Шмигаль.

Нагадаємо, наприкінці червня Кабмін погодив кандидатури восьми очільників ОДА, які були подані президентом.