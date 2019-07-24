Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Денис Шмигаль, фото: Денис Шмигаль

Кандидатуру нового очільника Івано-Франківської ОДА погодив уряд

24 лип 2019, 14:27
999

Уряд погодив призначення директора Бурштинської ГЕС Дениса Шмигаля на посаду очільника Івано-Франківської облдержадміністрації (ОДА).

Loading...

Про це після сьогоднішнього засідання Кабміну розповів журналістам представник президента в уряді Андрій Герус, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Бурштинську ГЕС Шмигаль очолив у січні минулого року.

До цього він у Львівській ОДА обіймав посади голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості, а також був заступником начальника Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області.

Про те, що Шмигаля призначать на посаду очільника Івано-Франківської ОДА, президент України Володимир Зеленський заявив 6 липня, під час представлення новопризначеного голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського. Раніше Зеленський у соцмережах запропонував жителям Львівщини обрати голову ОДА з поміж трьох кандидатур, серед яких був і Шмигаль.

Нагадаємо, наприкінці червня Кабмін погодив кандидатури восьми очільників ОДА, які були подані президентом.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Обшуки компанії «Богдан Моторс» знову здійснює НАБУ

У Києві знову тривають обшуки у приміщеннях автомобільної компанії «Богдан Моторс». Слідчі дії проводить Національне антикорупційне бюро України. Є інформація й про обшуки в «Укрсімбанку», з яким співпрацювала автокомпанія

Новини України
14:20
Новини партнерів
Загрузка...