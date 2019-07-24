Обшуки компанії “Богдан Моторс” здійснює НАБУ. Фото: anticorr.media

https://racurs.ua/ua/n124705-obshuky-kompaniyi-bogdan-motors-zdiysnuie-nabu-zmi.html

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Національне антикорупційне бюро України знову обшукує приміщення автомобільної компанії «Богдан Моторс» у Києві.

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Обшуки НАБУ проводить і в «Укрсімбанку», з яким співпрацювала автокомпанія, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело.

У самій компанії виданню підтвердили інформацію про обшуки, назвавши їх політично мотивованими і необґрунтованими.

За даними «Богдан Моторс», слідчі дії стосуються реструктуризації банківського кредиту, який компанія брала для будівництва заводів.

В умовах катастрофічного обвалу автомобільного ринку, фінансової кризи, девальвації гривні, відсутності державної підтримки і фінансування компанія не змогла обслуговувати кредит, і банк пішов назустріч, — заявив речник компанії Сергій Красуля.

Нагадаємо, 19 липня НАБУ вже приходило з обшуками до компанії «Богдан Моторс». У бюро тоді заявили, що слідчі дії відбувалися за фактом розтрати держкоштів в особливо великих розмірах представниками Міністерства оборони та Генштабу Збройних сил України під час формування державного оборонного замовлення та закупівлі спеціального автомобільного транспорту за завищеними цінами.