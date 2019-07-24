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Обшуки компанії “Богдан Моторс” здійснює НАБУ. Фото: anticorr.media
Обшуки компанії «Богдан Моторс» знову здійснює НАБУhttps://racurs.ua/ua/n124705-obshuky-kompaniyi-bogdan-motors-zdiysnuie-nabu-zmi.htmlРакурс
Національне антикорупційне бюро України знову обшукує приміщення автомобільної компанії «Богдан Моторс» у Києві.
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Обшуки НАБУ проводить і в «Укрсімбанку», з яким співпрацювала автокомпанія, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело.
У самій компанії виданню підтвердили інформацію про обшуки, назвавши їх політично мотивованими і необґрунтованими.
За даними «Богдан Моторс», слідчі дії стосуються реструктуризації банківського кредиту, який компанія брала для будівництва заводів.
В умовах катастрофічного обвалу автомобільного ринку, фінансової кризи, девальвації гривні, відсутності державної підтримки і фінансування компанія не змогла обслуговувати кредит, і банк пішов назустріч, — заявив речник компанії Сергій Красуля.
Нагадаємо, 19 липня НАБУ вже приходило з обшуками до компанії «Богдан Моторс». У бюро тоді заявили, що слідчі дії відбувалися за фактом розтрати держкоштів в особливо великих розмірах представниками Міністерства оборони та Генштабу Збройних сил України під час формування державного оборонного замовлення та закупівлі спеціального автомобільного транспорту за завищеними цінами.
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