НАБУ влаштувало обшуки у корпорації «Богдан Моторс»https://racurs.ua/ua/n124479-nabu-vlashtuvalo-obshuky-u-korporaciyi-bogdan-motors.htmlРакурс
Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють обшуки у приміщеннях приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» та клубі «5 елемент», який пов’язують із екс-президентом Петром Порошенком.
Обшуки санкціоновані та проводяться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України. Про це 19 липня повідомила прес-служба Антикорупційного бюро.
Слідчі вважають, що посадовці «Богдан Моторс» у 2015−2018 роках незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт й закупили ці спецавто за завищеними цінами. Дії зловмисників кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
У НАБУ відзначили, що детективи розслідують зазначені факти з квітня 2018 року.
Нагадаємо, до Державного бюро розслідувань на допит викликали екс-президента України Петра Порошенка. Колишнього главу держави планували допитати у якості свідка в рамках кримінального провадження щодо відмивання коштів злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському» та ухилення від сплати податків.