Обшуки в компанії «Богдан» влаштувало НАБУ. Фото: opk.com.ua

https://racurs.ua/ua/n124479-nabu-vlashtuvalo-obshuky-u-korporaciyi-bogdan-motors.html

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Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють обшуки у приміщеннях приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» та клубі «5 елемент», який пов’язують із екс-президентом Петром Порошенком.

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Обшуки санкціоновані та проводяться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України. Про це 19 липня повідомила прес-служба Антикорупційного бюро.

Слідчі вважають, що посадовці «Богдан Моторс» у 2015−2018 роках незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт й закупили ці спецавто за завищеними цінами. Дії зловмисників кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У НАБУ відзначили, що детективи розслідують зазначені факти з квітня 2018 року.

Нагадаємо, до Державного бюро розслідувань на допит викликали екс-президента України Петра Порошенка. Колишнього главу держави планували допитати у якості свідка в рамках кримінального провадження щодо відмивання коштів злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському» та ухилення від сплати податків.