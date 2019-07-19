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В горах Веттерштайн розбився літак, фото: Bayerische Rundfunk

В Альпах розбився літак, троє людей загинули (ФОТО)

19 лип 2019, 12:32
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Вчора в другій половині дня в прикордонній області між німецькою Баварією та австрійським Тіролем біля Лейташа в альпійських горах Веттерштайн упав літак.

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За інформацією місцевих правоохоронців, щонайменше три людини загинули, їхні особи наразі не встановлені. Про це повідомляє видання Bayerische Rundfunk.

Зазначається, що в перших доповідях з вертольота швидкої допомоги, котрий прибув на місце інциденту, повідомлялося про чотирьох загиблих. В рятувальній операції брали участь австрійські та німецькі поліцейські й медичні вертольоти.

Причини інциденту наразі не відомі, повідомляється, що літак перед падінням загорівся.

Літак упав за 2 км на схід від гірського німецького готелю «Мейлерхют». Місце падіння розташоване на висоті 2,3 км в районі Гарміш-Патенкірхена.

В горах Веттерштайн розбився літак, фото: Bayerische Rundfunk

В горах Веттерштайн розбився літак, фото: Bayerische Rundfunk

Нагадаємо, минулого тижня на півночі Швеції упав легкомоторний літак з парашутистами. 19 людей, котрі були на його борту, загинули. Інцидент стався за 5 км на південний схід від міста Умео. Свідки повідомляли, що літак почав падати, потрапивши у вертикальний штопор.


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