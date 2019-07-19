В горах Веттерштайн розбився літак, фото: Bayerische Rundfunk

https://racurs.ua/ua/n124478-v-alpah-rozbyvsya-litak-troie-ludey-zagynuly-foto.html

Ракурс

Вчора в другій половині дня в прикордонній області між німецькою Баварією та австрійським Тіролем біля Лейташа в альпійських горах Веттерштайн упав літак.

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За інформацією місцевих правоохоронців, щонайменше три людини загинули, їхні особи наразі не встановлені. Про це повідомляє видання Bayerische Rundfunk.

Зазначається, що в перших доповідях з вертольота швидкої допомоги, котрий прибув на місце інциденту, повідомлялося про чотирьох загиблих. В рятувальній операції брали участь австрійські та німецькі поліцейські й медичні вертольоти.

Причини інциденту наразі не відомі, повідомляється, що літак перед падінням загорівся.

Літак упав за 2 км на схід від гірського німецького готелю «Мейлерхют». Місце падіння розташоване на висоті 2,3 км в районі Гарміш-Патенкірхена.

Нагадаємо, минулого тижня на півночі Швеції упав легкомоторний літак з парашутистами. 19 людей, котрі були на його борту, загинули. Інцидент стався за 5 км на південний схід від міста Умео. Свідки повідомляли, що літак почав падати, потрапивши у вертикальний штопор.