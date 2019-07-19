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Ракурс
В горах Веттерштайн разбился самолет, фото: Bayerische Rundfunk

В Альпах разбился самолет, три человека погибли (ФОТО)

19 июл 2019, 12:32
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Вчера во второй половине дня в пограничной области между немецкой Баварией и австрийским Тиролем возле Лейташа в альпийских горах Веттерштайн упал самолет.

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По информации местных правоохранителей, по меньшей мере три человека погибли, их личности пока не установлены. Об этом сообщает издание Bayerische Rundfunk.

Отмечается, что в первых докладах с вертолета скорой помощи, прибывший на место инцидента, сообщалось о четырех погибших. В спасательной операции участвовали австрийские и немецкие полицейские и медицинские вертолеты.

Причины инцидента пока не известны, сообщается, что самолет перед падением загорелся.

Самолет упал в 2 км к востоку от горного немецкого отеля «Мейлерхют». Место падения находится на высоте 2,3 км в районе Гармиш-Патенкирхена.

В горах Веттерштайн разбился самолет, фото: Bayerische Rundfunk

В горах Веттерштайн разбился самолет, фото: Bayerische Rundfunk

На прошлой неделе на севере Швеции упал легкомоторный самолет с парашютистами. 19 человек, находившихся на его борту, погибли. Инцидент произошел в 5 км к юго-востоку от города Умео. Свидетели сообщали, что самолет начал падать, попав в вертикальный штопор.


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