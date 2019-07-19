Зеленский показал мобильные жилые модули для ВСУ. Фото: Укринформ

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Владимир Зеленский, президент Украины, принял участие в презентации комфортных мобильных жилых модулей для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Специальное жилье получат военнослужащие, которые служат на первой и второй линии обороны на Донбассе. Один модуль рассчитан на четыре-шесть бойцов. Каждый модуль оборудован кондиционером, подогревом, печкой, мобильной прачечной, туалетом и душевой кабиной. Об этом 19 июля заявил президент Владимир Зеленский, передает «Укринформ».

Приоритетная задача для Украины — это прекратить огонь и закончить войну, но мы должны улучшать условия для наших военных, думаю, что нам это понадобится и в мирных условиях, и для учений любых военных, — отметил глава государства.

По словам Зеленского, разработаны специальные проекты на мобильные жилые городки, которые рассчитаны на почти 600 человек. Вскоре объявят тендеры относительно их строительства. Президент заверил, что специальное жилье будут строить компании из Украины, деньги на строительство предусмотрены.

Напомним, 26 июня президент Владимир Зеленский рассмотрел и согласовал документы, которые устанавливают порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны государства.