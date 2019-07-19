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Зеленський показав мобільні житлові модулі для ЗСУ. Фото: Укрінформ

Зеленський презентував мобільні житлові модулі для військових ЗСУ (ФОТО)

19 лип 2019, 12:16
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Володимир Зеленський, президент України, взяв участь у презентації комфортних мобільних житлових модулів для військовослужбовців Збройних сил України.

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Спеціальне житло отримають військовослужбовці, які служать на першій та другій лінії оборони на Донбасі. Один модуль розрахований на чотири-шість бійців. Кожен модуль обладнаний кондиціонером, підігрівом, пічкою, мобільною пральнею, туалетом та душовою кабіною. Про це 19 липня заявив президент Володимир Зеленський, передає «Укрінформ».

Пріоритетна задача для України — це зупинити вогонь і закінчити війну, але ми повинні поліпшувати умови для наших військових, думаю, що нам це знадобиться і в мирних умовах, і для навчань будь-яких військових, — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, розроблені спеціальні проекти на мобільні житлові містечка, які розраховані на майже 600 осіб. Щодо їх будівництва незабаром оголосять тендери. Президент запевнив, що спеціальне житло будуватимуть компанії з України, гроші на будівництво передбачені.

Зеленський показав мобільні житлові модулі для ЗСУ. Фото: Укрінформ

Зеленський показав мобільні житлові модулі для ЗСУ. Фото: Укрінформ

Зеленський показав мобільні житлові модулі для ЗСУ. Фото: Укрінформ

Зеленський показав мобільні житлові модулі для ЗСУ. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, 26 червня президент Володимир Зеленський розглянув та узгодив документи, які встановлюють порядок застосування Збройних сил України та інших складових сил оборони держави.


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