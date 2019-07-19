Володимир Зеленський, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n124476-pozachergovi-vybory-zelenskyy-zvynuvatyv-parubiya-v-tomu-scho-nyzka-partiy-ne-potraplyat.html

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Президент України Володимир Зеленський звинуватив спікера Верховної Ради Андрія Парубія в тому, що низка нових політичних партій не зможуть потрапити до парламенту на позачергових виборах, оскільки прохідний бар'єр не було знижено з п’яти до трьох відсотків.

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Про це Зеленський заявив журналістам під час презентації мобільних житлових модулів у Міністерстві оборони, посилаючись на дані соціологічних досліджень, повідомляє агентство «Укрінформ».

Також Зеленський додав, що більше не має наміру взаємодіяти з Парубієм, після відмови спікера скликати позачергове засідання Ради.

Ми могли це зробити за один-два-три дні. Це була моя пропозиція на першій нашій зустрічі з паном Парубієм. Після його останньої відповіді більше не має ніякого сенсу продовжувати розмову. Ми будемо вже говорити з іншим парламентом, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Парубій вчора повідомив, що в найкоротші строки скличе позачергове засідання Ради, якщо команда Зеленського без помилок оформить відповідне подання. Парубій наголосив, що надіслане Зеленським 17 липня подання щодо скликання позачергового засідання Верховної Ради не було оформлене відповідно до вимог законодавства.