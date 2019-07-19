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Ракурс
У Зеленського запланували розширення субсидії. Фото: Українська Енергетика

У Зеленського запропонували розширити програму субсидій для малозабезпечених

19 лип 2019, 11:43
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Субсидії для малозабезпечених пропонують розширити в команді президента України Володимира Зеленського.

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Днями уряд затвердив постанову, якою запровадив спеціальне мито на імпорт із Російської Федерації дизельного пального та скрапленого газу. Завдяки цьому до державного бюджету надходитиме майже 2 млрд грн щороку. Про це 19 липня заявив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус, повідомляє прес-служба глави держави.

За його інформацією, станом на січень 2018 року 6,9 млн домогосподарств користувалися субсидіями. А з січня 2019 року кількість субсидіантів зменшилась до 3,6 млн домогосподарств.

Герус упевнений, що спецмита на пальне з РФ ніяк не вплинуть на роздрібні ціни на АЗС. Він зауважив, що на ринку є конкуренція та альтернативні джерела поставок з Білорусі, країн ЄС, поставки морем тощо. Він додав, що наразі на ринку нафтопродуктів спостерігається профіцит ресурсу, є підстави для подальшого зниження роздрібних цін.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року в Україні стартувала монетизація субсидій. З 1 травня монетизуються субсидії для всіх одержувачів за неопалювальний сезон, а з жовтня монетизація охопить 100% одержувачів.

Джерело: Ракурс


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