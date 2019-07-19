У Зеленского запланировали расширение субсидий. Фото: Украинская Энергетика

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Субсидии для малообеспеченных предлагают расширить в команде президента Украины Владимира Зеленского.

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На днях правительство утвердило постановление, которым ввело специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива и сжиженного газа. Благодаря этому в государственный бюджет будет поступать около 2 млрд грн ежегодно. Об этом 19 июля заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, сообщает пресс-служба главы государства.

По его информации, по состоянию на январь 2018 года 6,9 млн домохозяйств пользовались субсидиями. А с января 2019 года количество субсидиантов уменьшилось до 3,6 млн домохозяйств.

Герус уверен, что спецпошлины на топливо с РФ никак не повлияют на розничные цены на АЗС. Он отметил, что на рынке есть конкуренция и альтернативные источники поставок из Беларуси, стран ЕС, поставки морем и тому подобное. Он добавил, что сейчас на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса, есть основания для дальнейшего снижения розничных цен.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине стартовала монетизация субсидий. С 1 мая монетизируются субсидии для всех получателей за неотопительный сезон, а с октября монетизация охватит 100% получателей.