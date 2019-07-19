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СБУ сообщает о разоблачении схемы получения таможенниками неправомерной выгоды от коммерческих структур, фото: «Обозреватель»

Закарпатских таможенников уличили в злоупотреблениях на более чем полумиллиона гривен — СБУ (ФОТО)

19 июл 2019, 11:10
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Правоохранители разоблачили должностных лиц Закарпатской таможни на злоупотреблении служебным положением, которое, по предварительным оценкам, привело к нанесению государству ущерб на сумму 540 тыс. грн.

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что таможенники создали схему получения неправомерной выгоды от коммерческих структур, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Чтобы позволить им избежать уплаты экспортной пошлины, должностные лица таможни осуществляли таможенное оформление товара под другим кодом УКТ ВЭД (Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности).

По ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) продолжаются следственные действия. Законодательство за это правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Закарпатских таможенников уличили в создании схемы получения неправомерной выгоды, фото СБУ

Закарпатских таможенников уличили в создании схемы получения неправомерной выгоды, фото СБУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале июля подписал указ, направленный на преодоление «писем счастья» и «серых схем» на таможне. Также Зеленский поручил создать телефон доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции на таможне.

Источник: Ракурс


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