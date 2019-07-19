СБУ повідомляє про викриття схеми отримання митниками неправомірної вигоди від комерційних структур, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/ua/n124474-zakarpatskyh-mytnykiv-vykryly-na-zlovjyvannyah-na-ponad-pivmilyona-gryven-sbu-foto.html

Ракурс

Правоохоронці викрили посадовців Закарпатської митниці на зловживанні службовим становищем, котре, за попередніми оцінками, призвело до завдання державі збитків на суму 540 тис. грн.

Loading...

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Зазначається, що митники створили схему отримання неправомірної вигоди від комерційних структур, котрі здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Щоб дозволити їм уникнути сплати експортного мита, посадовці митниці здійснювали митне оформлення товару під іншим кодом УКТ ЗЕД (Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності).

За ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (Зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) тривають слідчі дії. Законодавство за це правопорушення передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку липня підписав указ, спрямований на подолання «листів щастя» та «сірих схем» на митниці. Також Зеленський доручив створити телефон довіри, для повідомлень про випадки контрабанди та корупції на митниці.