Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський висловився про обмін Вишинського на Сенцова. Фото: president.gov.ua

Зеленський готовий віддати Кремлю Вишинського в обмін на Сенцова

19 лип 2019, 11:06
999

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий звільнити звинуваченого у державній зраді головного редактора РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського.

Loading...

Для цього президент РФ Володимир Путін повинен одночасно звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова, якого засудили в Росії за надуманою кримінальною справою. Про це Зеленський заявив 19 липня в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

Ми готові Вишинського поміняти. Сенцов — це як приклад. Ми готові поміняти на Сенцова, але він — не розмінна монета, — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що кінцевою метою України є повернення з Російської Федерації всіх утримуваних там ув’язнених, політичних в’язнів та полонених моряків Військово-морських сил ЗСУ.

Якщо це такі перші кроки — ми готові, — запевнив український лідер.

Раніше повідомлялося, що прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що першим кроком на шляху «нормалізації» відносин між Україною та Росією могло б стати звільнення звинувачуваного у державній зраді головного редактора видання РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського.

Нагадаємо, 13 липня президент України Володимир Зеленський привітав українського політв’язня Олега Сенцова з днем народження. Глава держави побажав засудженому в Росії українському режисерові здоров’я і пообіцяв боротися за його свободу, а також за повернення додому усіх ув’язнених в РФ українців.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Позачергові вибори: Зеленський звинуватив Парубія в тому, що низка партій не потрапить до парламенту

Президент звинуватив голову Верховної Ради в тому, що низка нових політичних партій не зможуть потрапити до парламенту наступного скликання, оскільки прохідний бар'єр не було знижено

Новини України
11:50

Парубій обіцяє провести позачергову сесію Верховної Ради, якщо Зеленський правильно оформить документи

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій обіцяє в найкоротші терміни забезпечити проведення позачергової сесії парламенту, якщо президент без помилок оформить відповідне подання

Новини України
20:10   18 лип
Новини партнерів
Загрузка...