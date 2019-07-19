Зеленський висловився про обмін Вишинського на Сенцова. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n124473-zelenskyy-gotovyy-viddaty-kremlu-vyshynskogo-v-obmin-na-sencova.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий звільнити звинуваченого у державній зраді головного редактора РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського.

Loading...

Для цього президент РФ Володимир Путін повинен одночасно звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова, якого засудили в Росії за надуманою кримінальною справою. Про це Зеленський заявив 19 липня в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

Ми готові Вишинського поміняти. Сенцов — це як приклад. Ми готові поміняти на Сенцова, але він — не розмінна монета, — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що кінцевою метою України є повернення з Російської Федерації всіх утримуваних там ув’язнених, політичних в’язнів та полонених моряків Військово-морських сил ЗСУ.

Якщо це такі перші кроки — ми готові, — запевнив український лідер.

Раніше повідомлялося, що прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що першим кроком на шляху «нормалізації» відносин між Україною та Росією могло б стати звільнення звинувачуваного у державній зраді головного редактора видання РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського.

Нагадаємо, 13 липня президент України Володимир Зеленський привітав українського політв’язня Олега Сенцова з днем народження. Глава держави побажав засудженому в Росії українському режисерові здоров’я і пообіцяв боротися за його свободу, а також за повернення додому усіх ув’язнених в РФ українців.