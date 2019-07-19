Прем'єр Гройсман і Порошенко

https://racurs.ua/ua/n124472-poroshenko-zbyrav-kompromat-na-premiera-groysmana.html

Ракурс

Прем'єр Гройсман свого часу марно намагався протистояти Порошенкові: екс-президент доручив взяти главу уряду під повний контроль.

Loading...

Про це в інтерв’ю «Ракурсу» розповів Владислав Кошмяков — полковник, ветеран військової служби, кавалер двох орденів «За мужність» I і II ступеня, екс-керівник підрозділів спеціального призначення «Булат» і «Грім» Управління державної охорони України.

«Прийшов прем'єр Гройсман, абсолютно людина президента. Коли почала надходити інформація про його „ненадійність“, що озвучували вже і ЗМІ, це стало очевидно першій особі і надійшла команда взяти Гройсмана під повний контроль. Відомості про його життєдіяльність, зв’язки, контакти щодня доповідалися начальнику служби безпеки першої особи. Команда — накопати максимальну кількість інформації або вигадати її, створити інформпривід, дати йому зрозуміти, що можуть з’явитися дані компрометуючого характеру», — розповів полковник.

Саме так, за його словами, з’явилися повідомлення про нібито недійсний диплом прем'єра Гройсмана. Для того щоб вони могли з’явитися, було проведено спеціальні заходи, і, як зазвичай робиться в подібних випадках, зачищено низку архівних документів.

«Щойно все вляглося і прем'єр Гройсман „усвідомив“ помилковість відкритого протистояння, тема диплома припинила роздуватися і про нього забули, оскільки все це було висмоктано з пальця», — додав Кошмяков.