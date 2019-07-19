Інцидент стався на заході Мексики, фото: Inshorts

https://racurs.ua/ua/n124471-u-meksyci-15-ludey-zagynuly-vnaslidok-dtp-z-turystychnym-avtobusom.html

Ракурс

На заході Мексики принаймні 15 людей загинули, ще 21 людина була поранена внаслідок аварії, в котру потрапив пасажирський автобус, що перевозив туристів.

Loading...

Серед загиблих та поранених є кілька дітей. Інцидент стався вчора в штаті Наяріт. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на повідомлення місцевої влади.

Пасажирський автобус перекинувся, рухаючись у гірському районі неподалік від міста Компостела по дорозі, що сполучає адміністративний центр штату Тепік з тихоокеанським курортом Пуерто-Вальярта. Повідомлення про інцидент надійшло до місцевої влади у четвер приблизно о 7.00 за місцевим часом. Автобус перевозив туристів з центрального штату Агуаскальентес.

Зазначається, що рятувальна операція та вилучення тіл загиблих з уламків транспортного засобу тривали кілька годин.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року 11 людей загинули в ДТП на сході Мексики. Тоді причиною інциденту теж було перекидання туристичного автобуса. Цей транспортний засіб прямував до розташованих на узбережжі Карибського моря руїн цивілізації майя Чакчобен.