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Інцидент стався на заході Мексики, фото: Inshorts

У Мексиці 15 людей загинули внаслідок ДТП з туристичним автобусом

19 лип 2019, 10:34
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На заході Мексики принаймні 15 людей загинули, ще 21 людина була поранена внаслідок аварії, в котру потрапив пасажирський автобус, що перевозив туристів.

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Серед загиблих та поранених є кілька дітей. Інцидент стався вчора в штаті Наяріт. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на повідомлення місцевої влади.

Пасажирський автобус перекинувся, рухаючись у гірському районі неподалік від міста Компостела по дорозі, що сполучає адміністративний центр штату Тепік з тихоокеанським курортом Пуерто-Вальярта. Повідомлення про інцидент надійшло до місцевої влади у четвер приблизно о 7.00 за місцевим часом. Автобус перевозив туристів з центрального штату Агуаскальентес.

Зазначається, що рятувальна операція та вилучення тіл загиблих з уламків транспортного засобу тривали кілька годин.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року 11 людей загинули в ДТП на сході Мексики. Тоді причиною інциденту теж було перекидання туристичного автобуса. Цей транспортний засіб прямував до розташованих на узбережжі Карибського моря руїн цивілізації майя Чакчобен.


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