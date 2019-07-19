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Инцидент произошел на западе Мексики, фото: Inshorts

В Мексике 15 человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом

19 июл 2019, 10:34
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На западе Мексики по крайней мере 15 человек погибли, еще 21 человек был ранен в результате аварии, в которую попал пассажирский автобус, перевозивший туристов.

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Среди погибших и раненых есть несколько детей. Инцидент произошел вчера в штате Наярит. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на сообщение местных властей.

Пассажирский автобус перевернулся, двигаясь в горном районе возле города Компостела по дороге, соединяющей административный центр штата Тепик с тихоокеанским курортом Пуэрто-Вальярта. Сообщение об инциденте поступило к местным властям в четверг примерно в 7.00 по местному времени. Автобус перевозил туристов из центрального штата Агуаскальентес.

Отмечается, что спасательная операция и извлечению тел погибших из обломков транспортного средства продолжались несколько часов.

Напомним, в конце 2017 года 11 человек погибли в ДТП на востоке Мексики. Тогда причиной инцидента тоже было опрокидывание туристического автобуса. Это транспортное средство направлялось к расположенным на побережье Карибского моря развалинам цивилизации майя Чакчобен.


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