Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
В Ровно подожгли авто. Фото: Первый Запорожский

В Ровно подожгли автомобиль с агитацией кандидата в нардепы (ФОТО)

19 июл 2019, 10:28
999

В Ровно горел автомобиль с агитацией кандидата в нардепы от ВО «Свобода» Олега Осуховского.

Loading...

Транспортное средство был припарковано на ул. Петлюры 1, оно загорелось около 3:00 19 июля. Вся машина была обклеена агитационными материалами. Огонь уничтожил моторный отсек и повредил салон автомобиля. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Правоохранители установили, что уничтоженный огнем пикап Ford Courier (Форд Курьер) принадлежит 66-летнему жителю села Деревянное Ровенского района. Машина была обклеена логотипами партии, в салоне хранились агитационные материалы.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

Как известно, Олег Осуховский является народным депутатом Украины. Он решил баллотироваться на внеочередных парламентских выборах от 152 избирательного округа.

Горел автомобиль с агитационными материалами. Фото: Нацполиция

Горел автомобиль с агитационными материалами. Фото: Нацполиция

Напомним, в октябре 2018 года в Ровно в результате поджога было повреждено четыре автомобиля, припаркованные на улице Вячеслава Чорновила. Среди сгоревшего транспорта была машина, которая принадлежит судье местного райсуда Михаилу Таргонию.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Внеочередные выборы: Зеленский обвинил Парубия в том, что ряд партий не попадет в парламент

Президент обвинил главу Верховной Рады в том, что ряд новых политических партий не смогут попасть в парламент следующего созыва, поскольку проходной барьер не был снижен

Новости Украины
11:50

Парубий обещает провести внеочередную сессию Верховной Рады, если Зеленский правильно оформит документы

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обещает в кратчайшие сроки обеспечить проведение внеочередной сессии парламента, если президент без ошибок оформит соответствующее представление

Новости Украины
20:10   18 июл
Новости партнеров
Загрузка...