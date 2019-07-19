В Ровно подожгли авто. Фото: Первый Запорожский

https://racurs.ua/n124470-v-rovno-podojgli-avtomobil-iz-shtaba-kandidata-v-nardepy-foto.html

Ракурс

В Ровно горел автомобиль с агитацией кандидата в нардепы от ВО «Свобода» Олега Осуховского.

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Транспортное средство был припарковано на ул. Петлюры 1, оно загорелось около 3:00 19 июля. Вся машина была обклеена агитационными материалами. Огонь уничтожил моторный отсек и повредил салон автомобиля. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Правоохранители установили, что уничтоженный огнем пикап Ford Courier (Форд Курьер) принадлежит 66-летнему жителю села Деревянное Ровенского района. Машина была обклеена логотипами партии, в салоне хранились агитационные материалы.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

Как известно, Олег Осуховский является народным депутатом Украины. Он решил баллотироваться на внеочередных парламентских выборах от 152 избирательного округа.

Напомним, в октябре 2018 года в Ровно в результате поджога было повреждено четыре автомобиля, припаркованные на улице Вячеслава Чорновила. Среди сгоревшего транспорта была машина, которая принадлежит судье местного райсуда Михаилу Таргонию.