Кандидаты в депутаты Верховной Рады

https://racurs.ua/2401-artel-kandidat-v-deputaty-verhovnoy-rady-predvybornye-fokusy.html

Ракурс

Предвыборная гонка для представителей некоторых профессий — нечто вроде времени сбора урожая для фермера или курортного сезона для жителя приморского поселка: каждый торопится заработать в меру сил и способностей. Генералы выборов — высококвалифицированные политтехнологи, раскрученные политологи, стратеги предвыборных кампаний — те побольше. Младший командный состав и скромные солдаты-агитаторы — поменьше. А вот для кандидата в депутаты Верховной Рады избирательная гонка — это вроде бы сплошные траты и финансовые риски.

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Разумеется, речь идет о реальных, а не технических кандидатах. Все прекрасно понимают, что технические кандидаты в депутаты Верховной Рады (в особенности двойники, крикуны и клоуны, оттягивающие голоса) участвуют в этом фарсе не за просто так. Но по сути они такие же работяги предвыборной гонки, только пашут нелегалами на грязной работе.

Кандидат в депутаты Верховной Рады: прибыльное занятие

Однако оказывается, есть еще и схема, с помощью которой совершенно левые кандидаты в депутаты Верховной Рады пробуют заработать на выборах, не ударив палец о палец. Как? Довольно изящно.

Участковая избирательная комиссия обычно состоит из 10‒18 человек, в зависимости от количества избирателей на участке, но в среднем там работает от 12 до 16 человек. Партии, депутатские фракции которых зарегистрированы в Аппарате Верховной Рады, обязаны включить в УИК по одному своему представителю. Партии, которые баллотируются в парламент, и депутаты-мажоритарщики тоже могут предложить по одному своему члену в комиссии, но поскольку количество мест ограничено, все решает жребий. Руководящие должности в комиссиях (председатель, секретарь, заместитель секретаря) распределяются. Требования к ним минимальны, в «верхушке» не должны оказаться члены одной политической партии.

Казалось бы, при таком количестве политических партий и кандидатов-мажоритарщиков за места в комиссиях должны бы драться. Но многие кандидаты в депутаты Верховной Рады не подают своих людей в состав комиссий.

И тут на одном из избирательных округов происходит скандал, или, скорее, анекдотический случай.

Мертвые души кандидатов в депутаты Верховной Рады

Жеребьевка прошла, выборы на носу, комиссии должны вовсю работать, но вдруг оказалось, что невозможно найти сразу нескольких председателей и секретарей. Документы есть — людей нет. А работать надо. Бросились искать — выяснилось, что кое-кто живет в других областях Украины! Более того — слыхом не слыхивал о существовании небольшого городка, где случилось это предвыборное недоразумение, и уж тем паче не имеет понятия о том, что возглавляет в городке участковую избирательную комиссию. Стали выяснять, кто представил кандидатуры этих людей. Оказалось, трое кандидатов-мажоритарщиков.

Дальше еще интереснее. Принялись разыскивать кандидатов в депутаты Верховной Рады — они оказались как будто в наличии. Но… были тоже своего рода фантомами, не проявляя в период избирательной кампании ни малейшей активности. Ни листовочки тебе, ни заметки в газете, ни одного агитатора. То есть люди подали документы, заплатили положенный взнос (41 тыс. 730 грн) — и все? Сорок тысяч с хвостиком — сумма не астрономическая, но все же не маленькая. И главное, какой смысл выбрасывать ее на ветер?

И наконец самое интересное — у всех троих кандидатов-невидимок было одно доверенное лицо.

Предвыборная агитация (конечно, если она ведется) — работа та еще: необходимо разобраться с массой юридических формальностей, составить график встреч кандидата с избирателями, организовать выступления в СМИ, утвердить тексты агитационных материалов и сделать еще тысячу дел. А главное — вся эта работа должна быть четко скоординированной, поэтому кандидату в депутаты Верховной Рады необходима обычно целая команда помощников. Доверенное лицо кандидата имеет довольно широкие полномочия, среди которых — подавать от имени кандидата (!) представления на «своих» членов окружных избирательных комиссий.

Ну а обязанности доверенного лица троих кандидатов-невидимок состояли только в том, чтобы подать своих людей в состав участковых избирательных комиссий.

Высчитываем гешефт кандидатов в депутаты Верховной Рады

Но этих людей де-факто не существует? В чем же смысл? Или, вернее, так: на чем тут можно заработать?

Сейчас трудно говорить, то ли доверенное лицо само нашло «кандидатов в депутаты», то ли это было артельное предприятие, состоящее из троих кандидатов и одного доверенного лица, и кто внес уставный капитал (а это уже, на минуточку, больше 125 тыс. грн, три кандидатских залога). Но вложенные деньги должны были принести прибыль. Каким образом? Объяснение одно — продать места в комиссиях кому-то из реальных состоятельных кандидатов в депутаты Верховной Рады.

Давайте считать. Предположим, артель «Кандидат» получил на округе 10 руководящих мест в участковых комиссиях. Стало быть, на одно место в комиссии приходится 12,5 тыс. грн. Да плюс беготня и потраченное время. Вероятно, дешевле всего обошлись сами фантомные члены комиссий. Судя по тому, что они в большинстве своем ни сном ни духом не знали о своем участии в избирательной кампании, кто-то просто слил их паспортные данные. Если учесть невероятное количество учреждений и контор, где с граждан требуют копию паспорта и идентификационного кода, подобная база данных может стоить сущие копейки.

Ладно, не будем мелочиться, допустим, одно руководящее место в избирательной комиссии обошлось в 20 тыс. грн. А по неофициальным данным, средняя стоимость депутатского мандата — около полумиллиона долларов. Эта сумма включает в себя все, в том числе и предвыборную агитацию. Если кандидат в депутаты Верховной Рады в состоянии позволить себе выложить такие деньги, то, может, он заодно и прикупит оптом списочек вакансий председателей и секретарей участковых избирательных комиссий?

Но самое интересное в том, что подобная покупка совершенно бесполезна.

Устаревшая схема

Все-таки избирательные механизмы совершенствуются. Если еще в 2010 году регионалы формировали карманные избирательные комиссии, вводя в их состав членов фейковых партий, то сегодня членами комиссий могут быть только представители тех партий, которые реально участвуют в выборах. Разношерстный состав комиссий и жесткая конкуренция между представленными в ней силами делают практически невозможным сговор между ними. Даже если у богатого мажоритарщика — кандидата в депутаты Верховной Рады — в комиссии «свой» председатель или секретарь, остальные члены просто не допустят фальсификаций.

Ну разве что дело происходит совсем уже в глухом округе, где баллотируется кандидат-монополист, тогда, пожалуй… Тем более вряд ли подобная схема сработает на местных выборах, где все всех знают и драка предстоит нешуточная.

И вишенка на торте: скандал с фантомными членами комиссий и кандидатами-призраками вскрылся. По этому поводу даже было заявление в полицию. Но дело, скорее всего, закончится пшиком. Потому что де-факто артельщики не нарушили закон. Зарегистрировались кандидатами в депутаты Верховной Рады честь по чести, заплатили залог. Если они и собирались торговать местами в комиссиях, то за руку их никто не ловил. А значит, и дела никакого нет.