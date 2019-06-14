Децентрализация в Украине

https://racurs.ua/2376-decentralizaciya-v-ukraine-riski-plusy-i-minusy.html

Ракурс

10 июня завершилось выдвижение кандидатов в Верховную Раду по партийным спискам. Сегодня интереснее всего, безусловно, рассматривать первые десятки списков, а потому первые из проходных, считайте, уже имеют в кармане депутатский мандат. Но на самом деле у людей, которые оказались в списках следующими за проходными, куда больше шансов получить реальную власть в стране. Правда, произойдет это не через полтора месяца, а через год с небольшим, на местных выборах. И непременно отразится на децентрализации в Украине.

Loading...

Децентрализация в Украине: кто главнее?

Наши люди в массе еще нетвердо представляют, что такое власть, что такое децентрализация в Украине и у кого какие рычаги в руках — примером тому вера в «доброго президента, который повысит пенсии и снизит коммуналку». Сейчас уже изо всех углов повалила масштабная реклама кандидатов-мажоритарщиков в Верховную Раду, и многие упирают на то, в какой цветущий сад они превратят свой округ. Как рекламный ход — правильно. Но ведь по сути это безбожное вранье! А куда деваться? Ну, напишут они, каковы их взгляды на энергетическую политику, например, или на судебную реформу. Поймет ли его простой избиратель? Вот сортир построить на вокзале — это да, считает наш кандидат, это народу понятно.

И, к сожалению, «простой народ» действительно убежден в том, что существует некая иерархическая пирамида власти: чем круче называется должность, тем больше полномочий сосредоточено в руках человека, эту должность занимающего. То есть депутат облсовета главнее депутатов местных советов, депутат Верховной Рады — это наиглавнейший депутат над всеми депутатами. Ну а президент — тот практически бог. И плевать, что президент и парламент — это разные ветви власти.

Да, депутат ВР — это действительно очень круто. В их руках сосредоточена политическая власть, они могут принимать (или не принимать) законы, а законодательная база — это все-таки фундамент государства. Но…

Реальные деньги — реальная власть

С апреля 2014 года активно продолжается децентрализация в Украине: идет реформа местного самоуправления и территориальной организации власти. Что это означает на практике? Главным образом, то, что 60% налогов, которые мы платим, остаются на местах, то есть в территориальных общинах. В Украине уже созданы более 900 территориальных общин, и процесс добровольного объединения будет продолжаться до конца года, а потом оставшихся «поженят» как придется, и в октябре 2020 года местные выборы будут выборами исключительно депутатов объединенных территориальных общин.

И после выборов уже 80% доходов физлиц будет оставаться на местах. А еще плюс 100% налогов на имущество, 100% налогов на прибыль предприятий коммунальной собственности, 100% платежей за предоставление административных услуг… Даже с акцизов на табак и алкоголь 5% будет оставаться на местах, а это огромные деньги.

А теперь давайте поговорим о пресловутых «4000 долл. учительской зарплаты». Территориальная община, которая имеет профицитный бюджет, может себе позволить заплатить «своим» учителям… если не 4000 долл., то вполне конкурентные, по местным меркам, деньги, выделив им в дополнение к скромной бюджетной зарплате надбавки, в несколько раз превышающие эту зарплату.

Могут выделить, а могут и не выделить. Это уже во многом зависит от того, кто распоряжается средствами. Это вам не президент — это реальная власть. Вот такая она — децентрализация в Украине.

Где-где? В суде!

Отсюда возникает вопрос: кто и как будет эту власть контролировать? На государственном портале decentralization.gov.ua, который является главным источником и толкователем процесса децентрализации в Украине, черным по белому написано: «Главными, кто будет контролировать власть на местах, являются сами люди... Чем сильнее будет общество, тем сильнее будет местное самоуправление».

Сначала о шкурном — о контроле за распределением средств в условиях децентрализации в Украине. Многие общественные проекты публикуют некие пошаговые инструкции — как нам проследить за тем, на что уходят наши деньги. Для этого есть тендерный портал ProZorro, например, портал публичных финансов E-data, Государственный земельный кадастр, декларации чиновников. В общем, «хвосты» нарушений можно при желании найти в открытых источниках. Дальше вы обращаетесь куда следует — в полицию, в Антикоррупционное бюро, в прокуратуру, в суд, наконец…

И платите судебный сбор. И собираете все документы. И находите хорошего (а значит, недешевого!) юриста. Ладно, предположим, вы найдете юриста по соседству, война за ваши дороги будет и его войной, и он будет сражаться за идею. Но кто знает, сколько будет тянуться дело, и неизвестно, что раньше будет — судебное решение или… новые местные выборы.

Поэтому если вы дорожите своими деньгами (а налоги и есть ваши деньги), вы должны четко знать, кого выбираете ими распоряжаться.

Феодальная раздробленность и децентрализация в Украине

Опасность потерять свои деньги — не самая страшная, потому что существует опасность потерять страну. На самом деле децентрализация в Украине — отличная вещь. С одним только «но»: на места можно отдавать всю полноту экономической власти, но нельзя отдавать власть политическую. Этого, конечно, никто и не собирается делать, но…

«Давайте смотреть правде в глаза: через год в органы местного самоуправления на западе войдут, в большинстве, проевропейски настроенные люди, но на востоке и юге местная власть будет пророссийской, — говорит политтехнолог, эксперт по децентрализации в Украине Валентина Ситник. — Да, у нас есть широкий свод законов и подзаконных актов, которые обозначают границы полномочий местной власти. Если местная власть перейдет границы дозволенного, призвать ее к ответу можно будет... в суде. Но законов, определяющих поле деятельности местных органов власти, так много, и толкования их могут быть такими разными, и при нашей неповоротливой судебной системе добиться окончательного решения будет непросто и очень долго.

Местную власть сейчас контролирует сама община. Но представьте, власть решит принять решение, которое выходит за рамки ее полномочий. Например, ввести у себя второй государственный язык, обязать муниципальные школы преподавать на нем. Памятник Гитлеру поставить где-нибудь на главной площади. Имеет ли она право на это? Безусловно, нет. Кто может немедленно наложить вето на такое решение, а не ждать судебного разбирательства? Да практически никто».

Теперь представьте: в условиях децентрализации в Украине власть на местах, имея самые широкие финансовые возможности, принимает незаконное политическое решение. Пока на него отреагирует община, пока дело доползет до суда и поползет с черепашьей скоростью дальше по инстанциям, какие могут быть последствия? Самые ужасные — вплоть до распада страны на удельные княжества.

Вспомним средневековую историю — как Киевское государство распалось на части и было пожрано агрессором с востока. Ничего не напоминает?

А теперь коротко — выводы. Децентрализация в Украине, реальная финансовая независимость территориальных общин — отличная вещь. Но при слабом законодательном базисе и не действующей как положено судебной системе возможна узурпация власти на местах, и это чревато серьезнейшими проблемами. Если уж где мы и можем потерять государство, так, скорее, не на парламентских, а на местных выборах. О которых почему-то сегодня редко вспоминают.