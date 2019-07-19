У Рівному підпалили авто. Фото: Первый Запорожский

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У Рівному горів автомобіль з агітацією кандидата у нардепи від ВО «Свобода» Олега Осуховського.

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Транспортний засіб був припаркований на вул. Петлюри 1, він загорівся близько 3:00 19 липня. Вся машина була обклеєна агітаційними матеріалами. Вогонь знищив моторний відсік та пошкодив салон автомобіля. На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Правоохоронці встановили, що знищений вогнем пікап Ford Courier (Форд Курєр) належить 66-річному жителю села Дерев’яне Рівненського району. Машина була обклеєна логотипами партії, в салоні зберігалися агітаційні матеріали.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події та осіб, причетних до злочину.

Як відомо, Олег Осуховський є народним депутатом України. Він вирішив балотуватися на позачергових парламентських виборах від 152 виборчому округу.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Рівному внаслідок підпалу було пошкоджено чотири автомобілі, припарковані на вулиці В’ячеслава Чорновола. Серед згорілого транспорту була машина, яка належить судді місцевого райсуду Михайлу Таргонію.