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Ракурс
Премьер Гройсман и Порошенко

Порошенко собирал компромат на премьера Гройсмана

19 июл 2019, 11:05
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Премьер Гройсман в свое время напрасно пытался противостоять Порошенко: экс-президент поручил взять главу правительства под полный контроль.

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Об этом в интервью «Ракурсу» рассказал Владислав Кошмяков — полковник, ветеран воинской службы, кавалер двух орденов «За мужество» I и II степени, экс-руководитель подразделений специального назначения «Булат» и «Гром» Управления государственной охраны Украины.

«Пришел премьер Гройсман, абсолютно человек президента. Когда начала поступать информация о его „ненадежности“, что озвучивали уже и СМИ, это стало очевидно первому лицу и поступила команда взять Гройсмана под полный контроль. Сведения о его жизнедеятельности, связях, контактах ежедневно докладывались начальнику службы безопасности первого лица. Команда — накопать максимальное количество информации или придумать ее, создать инфоповод, дать ему понять, что могут появиться данные компрометирующего характера», — рассказал полковник.

По его словам, именно так появились сообщения о якобы недействительном дипломе премьера Гройсмана. Для того чтобы они могли появиться, были проведены специальные мероприятия, и, как обычно делается в подобных случаях, зачищен ряд архивных документов.

«Как только ситуация устаканилась и премьер Гройсман „осознал“ ошибочность открытого противостояния, тема диплома перестала раздуваться и о нем забыли, потому что все это было высосано из пальца», — добавил Кошмяков.

Источник: Ракурс


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