Зеленский высказался об обмене Вышинского на Сенцова. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n124473-zelenskiy-gotov-otdat-kremlu-vyshinskogo-v-obmen-na-sencova.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить обвиняемого в государственной измене главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Loading...

Для этого президент РФ Владимир Путин должен одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, которого приговорили в России по надуманному уголовному делу. Об этом Зеленский заявил 19 июля в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Мы готовы Вышинского поменять. Сенцов — это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но он — не разменная монета, — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что конечной целью Украины является возвращение из Российской Федерации всех содержащихся там заключенных, политических заключенных и пленных моряков Военно-морских сил ВСУ.

Если это такие первые шаги — мы готовы, — заверил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что первым шагом на пути «нормализации» отношений между Украиной и Россией могло бы стать освобождение обвиняемого в государственной измене главного редактора издания РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Напомним, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского политзаключенного Олега Сенцова с днем рождения. Глава государства пожелал осужденному в России украинскому режиссеру здоровья и пообещал бороться за его свободу, а также за возвращение домой всех заключенных в РФ украинцев.