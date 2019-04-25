Как получить субсидию 2019. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/2341-jilischnaya-subsidiya-2019-kak-budet-vyplachivatsya.html

Ракурс

С 1 января в Украине начался процесс монетизации субсидий. Все субсидии, оформленные с начала этого года, уже выплачиваются по новой схеме, а после окончания отопительного сезона (заканчивается он 30 апреля) даже те, кто получал субсидии по-старому, должны будут снова переоформить их. О том, кому положены субсидии, как самостоятельно рассчитать сумму и какова сейчас процедура оформления субсидий, мы уже писали.

Осталось рассказать, как, собственно, будет выплачиваться монетизированная субсидия и как эти новшества отразятся на потребителях услуг ЖКХ.

Деньги идут через «Ощадбанк»

Скажем сразу: для потребителей практически ничего не изменится. Монетизация льгот предусматривает перечисление денег за услуги. Но это не значит, что сумма субсидии будет переводиться вам на карту и вы сможете снять с нее в банкомате наличные.

Механизм такой: в «Ощадбанке» открывается счет, на который поступают средства из бюджета, но это не ваш личный счет — министерство открывает на получателей субсидий учетные записи. Счет открывается автоматически при назначении субсидии, вам для этого ничего делать не нужно.

Каждый месяц поставщики услуг посылают в «Ощадбанк» платежки потребителя субсидий, а банк перечисляет поставщикам средства, после чего вы получаете SMS-сообщение о том, что деньги перечислены. В сообщении указывается сумма — сколько вам осталось доплатить. Высчитывать отдельно, сколько нужно заплатить за воду, газ или вывоз мусора, не нужно: в сообщении будет указана общая сумма оплаты коммунальных услуг, которые вам нужно перевести банку.

Уточнить детали можно будет в контакт-центре «Ощадбанка» (тел. 0 800 210 800). Кроме того, для получателей субсидий будут созданы персональные кабинеты, в которых можно отследить состояние коммунальных платежей.

Сэкономил — получи наличные

Монетизация субсидий происходит в три этапа: с 1 января все вновь назначенные субсидии уже начисляются по-новому, с 1 мая старые субсидии переоформляются по-новому. Наконец, с 1 октября каждый, кто сэкономил воду, газ, тепло (то есть их потребление было ниже социальных норм), может получить сэкономленную сумму наличными на руки. Для этого на каждого получателя субсидии будет открыт личный счет в «Ощадбанке», о чем сам субсидиант будет проинформирован. Комиссию за обслуживание этих счетов банк снимать не будет.

Проще говоря, субсидианты, которые будут потреблять ресурсы меньше установленных социальных нормативов, смогут получить сэкономленный остаток средств только после 1 июня 2020 года.

Социальные нормы постоянно меняются, и уточнить, сколько чего положено на душу населения, можно на сайте Минсоцполитики: https://www.msp.gov.ua/news/16212.html

Очень рекомендуем регулярно заглядывать на эту страницу, потому что нормы постоянно уменьшаются и с 1 мая снова будут урезаны. Например, норма потребления тепловой энергии на квадратный метр уменьшится с 0,0431 Гкал до 0,0383 Гкал (в отопительный сезон), норма потребления холодной воды — с 2,4 куб. м до 2 куб. м — и так практически по всем показателям.

Подводные камни

Есть еще одна плохая новость. Сегодня субсидию на услуги ЖКХ получает каждая вторая семья, а бюджет все-таки не резиновый. Поэтому какие бы радужные перспективы вам ни обещали, может случиться так, что сумма субсидий превысит возможности бюджета. Тогда Кабмин будет утверждать очередность их выплат. Другими словами, области выстроятся в очередь, и не исключено, что именно та, в которой живете вы, окажется в хвосте. А пока из бюджета финансирование не поступило, придется платить за услуги ЖКХ в полном объеме из собственного кармана. И делать это нужно обязательно. Ведь, напоминаем, при задолженности в 340 грн и выше вы автоматически теряете право на субсидию. Здесь, извините, долгов не прощают.