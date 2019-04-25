Як отримати субсидію 2019. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/2341-jytlova-subsydiya-2019-yak-bude-vyplachuvatys.html

Ракурс

З 1 січня в Україні розпочався процес монетизації субсидій. Всі субсидії, оформлені з початку цього року, вже виплачуються за новою схемою, а після закінчення опалювального сезону (закінчується він 30 квітня) навіть ті, хто отримував субсидії по-старому, повинні будуть знову переоформити їх. Про те, хто може отримати субсидії, як самостійно розрахувати суму і яка зараз процедура оформлення субсидій, ми вже писали.

Залишилося розповісти, як, власне, буде виплачуватися монетизована субсидія і як ці новації позначаться на споживачах послуг ЖКГ.

Гроші йдуть через «Ощадбанк»

Скажемо відразу: для споживачів практично нічого не зміниться. Монетизація пільг передбачає перерахування грошей за послуги. Але це не означає, що сума субсидії буде переказуватися вам на картку і ви зможете зняти з неї в банкоматі готівку.

Механізм такий: в «Ощадбанку» відкривається рахунок, на який надходять кошти з бюджету, але це не ваш особистий рахунок — міністерство відкриває на одержувачів субсидій облікові записи. Рахунок відкривається автоматично при призначенні субсидії, вам для цього нічого робити не потрібно.

Щомісяця постачальники послуг надсилають в «Ощадбанк» платіжки споживача субсидій, а банк перераховує постачальникам кошти, після чого ви отримуєте SMS-повідомлення про те, що гроші перераховані. У повідомленні вказується сума — скільки вам залишилося доплатити. Вираховувати окремо, скільки потрібно заплатити за воду, газ чи вивезення сміття, не потрібно: у повідомленні буде зазначено загальну суму оплати комунальних послуг, які вам потрібно переказати банку.

Уточнити деталі можна буде в контакт-центрі «Ощадбанку» (тел. 0 800 210 800). Крім того, для одержувачів субсидій буде створено персональні кабінети, в яких можна відстежити стан комунальних платежів.

Заощадив — отримай готівку

Монетизація субсидій відбувається у три етапи: з 1 січня всі новопризначені субсидії вже нараховуються по-новому, з 1 травня старі субсидії переоформляються по-новому. Нарешті, з 1 жовтня кожен, хто заощадив воду, газ, тепло (тобто їх споживання було нижчим за соціальні норми), може отримати заощаджену суму готівкою на руки. Для цього на кожного одержувача субсидії буде відкрито особовий рахунок в «Ощадбанку», про що сам субсидіант буде поінформований. Комісію за обслуговування цих рахунків банк знімати не буде.

Простіше кажучи, субсидіанти, які споживатимуть ресурси менше за встановлені соціальні нормативи, зможуть отримати зекономлений залишок коштів тільки після 1 червня 2020 року.

Соціальні норми постійно змінюються, і уточнити, скільки чого припадає на душу населення, можна на сайті Мінсоцполітики: https://www.msp.gov.ua/news/16212.html

Дуже радимо регулярно заглядати на цю сторінку, адже норми постійно зменшуються і з 1 травня знову будуть урізані. Наприклад, норма споживання теплової енергії на квадратний метр зменшиться з 0,0431 Гкал до 0,0383 Гкал (в опалювальний сезон), норма споживання холодної води — з 2,4 куб. м до 2 куб. м — і так практично за всіма показниками.

Підводне каміння

Є ще одна погана новина. Сьогодні субсидію на послуги ЖКГ отримує кожна друга сім'я, а бюджет все-таки не гумовий. Тому які б райдужні перспективи вам не обіцяли, може трапитися так, що сума субсидій перевищить можливості бюджету. Тоді Кабмін затвердить черговість їх виплат. Іншими словами, області вишикуються в чергу, і не виключено, що саме та, в якій живете ви, опиниться у хвості. А поки з бюджету фінансування не надійшло, доведеться платити за послуги ЖКГ в повному обсязі з власної кишені. І робити це потрібно обов'язково. Адже, нагадуємо, при заборгованості у 340 грн і вище ви автоматично втрачаєте право на субсидію. Тут, вибачте, боргів не прощають.