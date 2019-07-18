Парубій обіцяє провести позачергову сесію Верховної Ради, якщо Зеленський правильно оформить документи

Андрій Парубій, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n124460-parubiy-obicyaie-provesty-pozachergovu-sesiu-verhovnoyi-rady-yakscho-zelenskyy-pravylno-oformyt.html

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій обіцяє провести позачергову сесію Верховної Ради VIII скликання, якщо президент Володимир Зеленський без помилок оформить відповідне подання.

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Про це політик заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Парубій наголошує, що подання Зеленського від 17 липня було оформлене не у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Вчора я ввічливо попросив вас виправити цю помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте та вичерпне юридичне обґрунтування, — зазначив політик.

За словами Парубія, якщо відповідна ініціатива Зеленського не є елементом передвиборчого шоу і президент дійсно прагне розгляду своїх законопроектів на позачерговій сесії, його офіс може оперативно привести текст спрямованого до Ради президентського листа у відповідність до вимог закону.

Голова Верховної Ради зазначив, що якщо це буде зроблено, він у найкоротші терміни забезпечить проведення позачергової сесії парламенту.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно розкритикував Парубія за відмову зібрати позачергове засідання Верховної Ради.