Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n124437-vy-prodemonstruvaly-povnu-baydujist-ta-bezdiyalnist-zelenskyy-rozkrytykuvav-parubiya-za-vidmovu.html

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Президент Володимир Зеленський розкритикував спікера Верховної Ради Андрія Парубія за відмову зібрати позачергове засідання парламенту.

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Глава держави зазначив, що 10 сесія ВРУ триває до 19 липня, а не до 12 липня, як стверджував очільник парламенту. Відповідний лист Зеленський опублікував на власній сторінці у Facebook.

Зеленський звинуватив нардепів у численних порушеннях регламенту під час роботи Ради, у відсутності коаліції, кнопкодавстві та численних прогулах. Президент наголосив, що ст. 90 Конституції передбачає, що повноваження Верховної Ради припиняються у день відкриття першого засідання парламенту нового скликання.

Гарант Конституції нагадав спікеру та чинним нардепам, що один день роботи парламенту коштує платникам податків 13,3 млн грн й присоромив парламентарів за те, що вони влаштували собі майже двомісячні канікули до початку першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Прикро, що люди, які постійно виставляють себе напоказ як виняткових професіоналів та поборників інтересів українського народу, не можуть віднайти в собі сили зібратися на один день та виправити власні помилки й ухвалити надважливі закони. Шкода, але ви просто не здатні на самопожертву на благо українського народу. Все, що ви продемонстрували, — це повна байдужість, бездіяльність і неспроможність, — відзначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду три невідкладних законопроекти і просив парламент зібратися 18 липня на позачергове засідання. Водночас спікер ВРУ Андрій Парубій зазначив, що не може скликати позачергове засідання Верховної Ради після закриття сесії, так як це не передбачено нормами закону.