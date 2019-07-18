Свіжий рейтинг: в Раду проходять п'ять партій, у «Слуги народу» — 50%, фото — "РБК Україна"

https://racurs.ua/ua/n124436-svijyy-reytyng-v-radu-prohodyat-p-yat-partiy-u-slugy-narodu-50-infografika.html

Ракурс

Партія «Слуга народу» за три дні до проведення дострокових виборів у парламент близька до контролю над Радою.

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Відповідно до результатів опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» протягом 13−17 липня, цю політичну силу готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Крім того, прохідний бар'єр долають такі партії:

«Опозиційна платформа — За життя» — 10,5%

«Європейська солідарність» — 7,7%

«Батьківщина» — 6,9%

«Голос» — 5,9%.

Близькі до потрапляння в Раду, за даними цього опитування, партії «Сила і честь» (3,8%) та «Опозиційний блок» (3,1%). Рейтинг інших політичних сил складає менше 3%.

Відзначимо, що у «Рейтингу» повідомили про те, що 58% опитаних задоволені діяльністю президента України, 19% - протилежної думки, ще 24% - поки не змогли сформувати своє ставлення до нього.

«Рейтинг» проводив опитування серед 2,5 тис. респондентів за допомогою інтерв’ю (face-to-face) 13−17 липня 2019 року.