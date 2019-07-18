Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Свіжий рейтинг: в Раду проходять п'ять партій, у «Слуги народу» — 50%, фото — "РБК Україна"

Свіжий рейтинг: в Раду проходять п’ять партій, у «Слуги народу» — 50% (ІНФОГРАФІКА)

18 лип 2019, 12:56
999

Партія «Слуга народу» за три дні до проведення дострокових виборів у парламент близька до контролю над Радою.

Loading...

Відповідно до результатів опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» протягом 13−17 липня, цю політичну силу готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Крім того, прохідний бар'єр долають такі партії:

  • «Опозиційна платформа — За життя» — 10,5%
  • «Європейська солідарність» — 7,7%
  • «Батьківщина» — 6,9%
  • «Голос» — 5,9%.

Близькі до потрапляння в Раду, за даними цього опитування, партії «Сила і честь» (3,8%) та «Опозиційний блок» (3,1%). Рейтинг інших політичних сил складає менше 3%.

Свіжий рейтинг: в Раду проходять п'ять партій, у «Слуги народу» — 50%, скріншот

Відзначимо, що у «Рейтингу» повідомили про те, що 58% опитаних задоволені діяльністю президента України, 19% - протилежної думки, ще 24% - поки не змогли сформувати своє ставлення до нього.

«Рейтинг» проводив опитування серед 2,5 тис. респондентів за допомогою інтерв’ю (face-to-face) 13−17 липня 2019 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі: ДБР оголосило підозру неповнолітній особі

ДБР оголосило підозру четвертій особі у справі про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова, якого застрелили у Переяславі-Хмельницькому. Це неповнолітня особа, яка також стріляла у дворі, поблизу якого хлопчик отримав поранення

Новини України
16:23

«Ваш успіх — це наш успіх»: Зеленський англійською звернувся до інвесторів (ВІДЕО)

У своєму новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський закликав іноземних інвесторів вкладати гроші в економіку нашої держави. Зеленський пообіцяв, що ставлення до бізнесу в Україні зміниться на краще

Новини України
16:11

«Ви продемонстрували повну байдужість та бездіяльність»: Зеленський розкритикував Парубія за відмову зібрати засідання Ради (ДОКУМЕНТ)

Президент України Володимир Зеленський різко висловився на адресу спікера Верховної Ради Андрія Парубія за небажання останнього зібрати 18 липня народних депутатів на позачергове засідання парламенту

Новини України
13:11
Новини партнерів
Загрузка...