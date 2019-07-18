Свежий рейтинг: в Раду проходят пять партий, у «Слуги народа» — 50%, фото — "РБК Украина"

https://racurs.ua/n124436-svejiy-reyting-v-radu-prohodyat-pyat-partiy-u-slugi-naroda-50-infografika.html

Ракурс

Партия «Слуга народа» за три дня до проведения досрочных выборов в парламент близка к контролю над Радой.

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Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 13−17 июля, эту политическую силу готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Кроме того, проходной барьер преодоливают следующие партии:

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10,5%

«Европейская солидарность» — 7,7%

«Батькивщина» — 6,9%

«Голос» — 5,9%.

Близки к попаданию в Раду, по данным этого опроса, партии «Сила и честь» (3,8%) и «Оппозиционный блок» (3,1%). Рейтинг других политических сил составляет менее 3%.

Отметим, что в «Рейтинге» сообщили о том, что 58% опрошенных довольны деятельностью президента Украины, 19% — противоположного мнения, еще 24% пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

«Рейтинг» проводил опрос среди 2500 респондентов с помощью интервью (face-to-face) 13−17 июля 2019 года.