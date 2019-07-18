Высший антикоррупционной суд арендовал помещения в Киеве. Фото: Украинская Энергетика

https://racurs.ua/n124435-problemy-s-lokalnymi-setyami-i-pojarnoy-signalizaciey-v-antikorrupcionnom-sude-soobschili.html

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В Антикоррупционном суде рассказали о подготовке к запуску работы.

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Высший антикоррупционной суд Украины уже подписал договора аренды помещений в Киеве. Суд сейчас временно обеспечен помещениями для осуществления правосудия. Об этом 18 июля на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики заявил заместитель председателя суда Евгений Крук. Транслировали заседание украинские телеканалы.

По словам Крука, уже арендованы три помещения на улице Крещатик (42А), переулке Крестовом (4А) и на проспекте Победы, 41. Также уже объявлены публичные закупки материально-технического обеспечения.

Заместитель председателя суда добавил, что до сих пор существует неопределенность предметной подсудности, но служители Фемиды надеются, что этот вопрос будет решен после начала работы нового созыва Верховной Рады.

Крук напомнил, что старт суда запланирован на 5 сентября. Он также сообщил, что сейчас судом объявлен конкурс на замещение вакантных должностей, а именно 126 вакансий.

Мы вчера в 18:00 закончили принимать заявления, и мы получили их более, чем 2 тыс. 800. Уже отобрали несколько начальников отделов и опять же, хочу заметить, что к конкурсной комиссии привлечены европейские и американскиеэксперты, — добавил Крук.

Он также отметил, что локальные сети не обеспечивают защиту информации, есть проблемы с работой пожарной сигнализации. Кроме того, он сообщил, что помещение суда по пр. Победы, 41 уже взяты под охрану Национальной гвардией и осуществляется переоборудование помещений под конвойную службу, устанавливаются камеры наблюдения, контроля доступа и защиты информации.

Напомним, в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Высший антикоррупционный суд должен рассматривать только дела топ-коррупционеров.