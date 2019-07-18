Вищий антикорупційній суд орендував приміщення у Києві. Фото: Українська Енергетика

https://racurs.ua/ua/n124435-problemy-z-lokalnymy-merejamy-ta-pojejnou-sygnalizaciieu-v-antykorupciynomu-sudi-povidomyly-pro.html

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В Антикорупційному суді розповіли про підготовку до запуску роботи.

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Вищий антикорупційній суд України вже підписав договори оренди приміщень у Києві. Суд наразі тимчасово забезпечений приміщеннями для здійснення правосуддя. Про це 18 липня на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики заявив заступник голови суду Євген Крук. Транслювали засідання українські телеканали.

За словами Крука, вже орендовано три приміщення на вулиці Хрещатик (42А), провулку Хрестовому (4А) та на проспекті Перемоги, 41. Також вже оголошені публічні закупівлі матеріально-технічного забезпечення.

Заступник голови суду додав, що досі існує невизначеність предметної підсудності, але служителі Феміди сподіваються, що це питання буде вирішено після початку роботи нового скликання Верховної Ради.

Крук нагадав, що старт суду запланований на 5 вересня. Він також повідомив, що наразі судом оголошено конкурс на заміщення вакантних посад, а саме 126 вакансій.

Ми вчора о 18:00 завершили приймати заяви, і ми отримали їх більш, ніж 2 тис. 800. Уже відібрали кілька начальників відділів і знову ж таки, хочу зауважити, що до конкурсної комісії залучені, як експерті європейські, так американські, — додав Крук.

Він зазначив, що локальні мережі не забезпечують захист інформації, є проблеми з роботою пожежної сигналізації. Крім того, Крук повідомив, що приміщення суду за пр. Перемоги, 41 вже взяті під охорону Національною гвардією і здійснюється переобладнання приміщень під конвойну службу, встановлюються камери спостереження, контролю доступу та захисту інформації.

Нагадаємо, у Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Вищий антикорупційний суд має розглядати лише справи топ-корупціонерів.