«Бути поруч і стежити, щоб Зеленський залишався людиною»: Шефір про свою місію при президенті. Фото: "Лівий берег"

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Перший помічник президента України Сергій Шефір в інтерв’ю поділився історією своїх взаємин із Володимиром Зеленським до того, як він став главою держави, а також про ті завдання, які він на даний момент виконує на своєму посту.

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Із Володимиром Сергій співпрацює вже багато років поспіль. Їхня історія взаємин почалася ще у 1995 році в місті Кривий Ріг, коли Шефір разом зі своїм братом, будучи відомими авторами, запросили до своєї команди молодого Зеленського. Згодом Володимир став активно рухатися вперед, зрівнявшись зі своїм старшим товаришем. Про це Шефір розповів у інтерв’ю «Лівому берегу».

Між нами двома ревнощів ніколи не було, хоча всередині команди завжди щось подібне виникало по відношенню до нього. Але його авторитет реально заслужений усіма діями, вчинками, ідеальною його порядністю, — розповів про чинного президента його помічник.

Сергій Шефір зізнався, що до того, як він зайняв пост помічника президента, про цю посаду він знав дуже мало. Говорячи про першого помічника як про інститут, Шефір зазначив, що його основне завдання — це бути поруч і стежити за тим, щоб Володимир, ставши політиком, залишався перш за все людиною. Саме помічник зможе направити главу держави на вірний шлях, відсіваючи тих людей, які говорять лише хвалебні промови і ведуть не в тому напрямку.

За словами Шефіра, він — саме та людина, яка не боїться сказати правду президенту. У той час, як брат Сергія залишився у «Кварталі», він сам перейшов до Офісу президента, щоб зробити щось важливе для країни. Крім того, він зазначив, що після відходу з політики він неодмінно повернеться до улюбленої справи: «Ми хочемо робити велике кіно. Взагалі наша мрія — це „Оскар“».

Також помічник президента розповів, що на зауваження щодо некомпетентності глава держави реагує цілком спокійно, так як він «уміє слухати і дуже швидко вчиться, але ніколи не стане мудрувати, якщо не розбирається в питанні».

Як зазначалося раніше, Шефір розповів про свої взаємини і спільну роботу з Андрієм Богданом, керівником Офісу президента. Богдана він назвав складною людиною, із яким у нього «в цілому нормальні відносини, хоча трапляються і суперечки».