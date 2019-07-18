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США призупинили військову співпрацю з Туреччиною через російські системи С-400. Фото: "Цензор.НЕТ"

США призупинили військову співпрацю з Туреччиною через російські системи С-400

18 лип 2019, 12:08
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Сполучені Штати Америки призупинили участь Туреччини в програмі F-35 через закупівлю російських зенітних ракетних комплексів С-400, які збирають розвіддані про американські винищувачі.

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У Білому домі зауважили, що рішення Туреччини купити російські системи С-400 робить неможливою її подальшу участь у програмі випуску винищувачів F-35. Про це йдеться у заяві адміністрації президента США Дональда Трампа, а також у висловлюваннях представників Пентагону, передає DefenseNews.

Зокрема, йдеться про те, що винищувачі п’ятого покоління не можуть перебувати поруч із російською платформою збору розвідданих, яка має здатність вивчати можливості F-35.

Зазначається, що заступник міністра оборони США із закупівель Еллен Лорд на зустрічі з журналістами кілька разів використовувала слово «припинення» стосовно статусу участі Туреччини в програмі F-35. Це попри те, що Туреччина є однією з ключових країн, які беруть участь у цій програмі. Там виробляють близько 900 деталей для цих винищувачів.

Крім того, раніше американські військові неодноразово попереджали, що можуть припинити військову співпрацю з офіційною Анкарою через закупівлю російських систем протиракетної оборони С-400 і в цьому випадку не постачатимуть винищувачі F-35 Туреччині, яка зараз має чотири таких винищувачи і планувала придбати ще сотню.

Повідомляється, що весь турецький персонал, задіяний у програмі F-35, до 31 липня має покинути територію США. Також зазначається, що до березня 2020 року участь Туреччини в цій програмі вважатиметься згорнутою.

Нагадаємо, що в грудні 2018 року Туреччина планувала закупити в США ракетні комплекси «Патріот» замість російських С-400.


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