Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n124432-zasidannya-nacrady-z-pytan-antykorupciynoyi-polityky-u-zelenskogo-nazvaly-priorytety-v-pytanni.html

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Засідання Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням президента України Володимира Зеленського 18 липня триває в Києві.

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Глава держави зазначив, що нова влада перезавантажує роботу Антикорупціної ради, а заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка додав, що за п’ять років президенства Петра Порошенка Нацрада з питань антикорупційної політики збиралася всього три чи чотири рази. Він пообіцяв, що Антикорупційна рада у майбутньому збиратиметься частіше.

За словами Рябошапки, планується перегляд вже діючого антикорупційного законодавства.

Зробимо роботу над помилками, — зазначив він.

Представник ОП відзначив, що переглянуть зміни до Кримінально процесуального кодексу України, оскільки деякі пункти не лише полегшували життя адвокатам, але й ускладнювали встановлення корупціонерів. Планується написання проекту закону, який зможе ефективно захистити осіб, які викривають корупціонерів. Команда Зеленського також вже розробила новий проект антикорупційної стратегії.

Рябошапка запевнив, що виконуватимуться міжнародні зобов’язання України у сфері запобігання та протидії корупції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду три невідкладних законопроекти і просив парламент зібратися 18 липня на позачергове засідання. Водночас спікер ВРУ Андрій Парубій зазначив, що не може скликати позачергове засідання Верховної Ради після закриття сесії, так як це не передбачено нормами закону.