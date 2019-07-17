Зеленський і Рада: президента подав невідкладні законопроекти і просить парламент зібратися 18 липня, фото — ТСН

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Президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду три невідкладних законопроекти і просить парламент зібратися 18 липня на позачергове засідання.

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На сайті парламенту з’явилася інформацію про реєстрацію трьох законопроектів президента — «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», «Про внесення змін до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд (про початок роботи суду)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митні території України».

Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка 17 липня на брифінгу у Києві повідомив, що президент звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту у четвер, 18 липня.

У законі про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митні території України йдеться про 90 днів відтермінування запровадження штрафів. Рябошапка повідомив, що ідея цього законопроекту виникла в Зеленського після поїздки в Закарпатську область і спілкування із водіями-власниками автомобілів на єврономерах.

Наразі у порядку денному Ради інформація про скликання позачергового засідання відсутня — депутати запланували працювати у четвер в комітетах і комісіях.

Заступник глави Офісу президента заявив, що нардепи зобов’язані прибути на позачергову сесію, оскільки «отримують зарплату», а «сучасні засоби телекомунікації дозволяють їм дізнатися про скликання вчасно».

Якщо Рада завтра не збереться, законопроекти ухвалить вже новий склад парламенту, — повідомив Рябошапка.

Нагадаємо, що сьогодні НАБУ та САП у спільній заяві заявили, що Вищий антикорупційний суд має розглядати лише справи топ-корупціонерів, які розслідують детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.