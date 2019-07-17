Ситник і Холодницький вимагають від Ради розвантажити Антикорупційний суд. Фото: "КорреспонденТ"

https://racurs.ua/ua/n124392-sytnyk-i-holodnyckyy-vymagaut-vid-rady-rozvantajyty-antykorupciynyy-sud.html

Ракурс

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Вищий антикорупційний суд має розглядати лише справи топ-корупціонерів, які розслідують детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У цьому переконано керівництво цих відомств.

Аби розвантажити антикорупційний суд, який розглядає справи від найнижчого до найвищого рівня корупціонерів, у НАБУ закликають народних депутатів якнайшвидше ухвалити зміни до закону «Про Вищий антикорупційний суд». Про це інформує прес-служба НАБУ.

Зазначається, що зміни до цього закону були запропоновані президентом України ще до початку його роботи, але досі не прийняті Радою.

Наразі 38 антикорупційних суддів мають розглядати всі справи щодо корупції службовців та посадовців — не лише топового, а й нижчого рівня. Йдеться про понад 3,5 тис кримінальних проваджень. Як зазначають у НАБУ, така кількість справ може заблокувати роботу суду.

На розгляд справ від НАБУ і САП припадає лише 5% загального обсягу роботи. А це — саме ті резонансні провадження, вироків у яких з нетерпінням очікує суспільство, — йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

У відомстві переконані, що у випадку затягування підтримання Радою змін до закону «Про Вищий антикорупційний суд» шанси уникнути справедливого покарання у високопосадовців-корупціонерів зростуть.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Офіс президента України Володимира Зеленського має намір звернутися до Ради з вимогою про скликання позачергового засідання у четвер, 18 липня. У порядок денний планують включити законопроекти, які дали б можливість сприяти ефективній роботі Антикорупційного суду, а також закон про незаконне збагачення.